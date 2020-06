Kevin Muscat, l'actuel conseiller sportif de Saint-Trond, va quitter son poste pour remplacer Milos Kostic comme entraîneur des Trudonnaires. Le club limbourgeois l'a annoncé vendredi, trois jours après l'annonce du départ de Kostic, sans pour autant préciser la durée du contrat de l'Australien.

Ex-international australien, Muscat a évolué de nombreuses saisons au Royaume-Uni en tant que joueur avec notamment cinq saisons pour Wolverhampton. En 2011, il a mis fin à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur-adjoint au Melbourne Victory, où il deviendra entraîneur principal en 2013 et remportera deux titres de champion d'Australie (2015, 2018).

Muscat, 46 ans, est arrivé l'hiver dernier à Saint-Trond pour remplacer Nicky Hayen sur le banc via un contact avec le CEO du club Takayuki Tateishi. Toutefois, le diplôme d'entraîneur de Muscat n'était pas homologué par l'UEFA, l'Union européenne de football, et le club limbourgeois lui a alors donné le poste de conseiller sportif et nommé le Slovène Milos Kostic entraîneur.

Mardi matin, Saint-Trond a annoncé la fin de sa collaboration avec Kostic, laissant la porte ouverte à Kevin Muscat dont le diplôme d'entraîneur répond maintenant aux normes de l'UEFA.

Kevin Muscat (2014). © belga

Kevin Muscat veut aider Saint-Trond à progresser et développer un football attractif Le technicien australien a pour but principal de "développer un football attractif grâce à une énergie agressive". Dans une vidéo diffusée par le club, Kevin Muscat a évoqué ses objectifs au Stayen. "Tout le monde veut se fixer un objectif et y parvenir. Mais je suis fermement convaincu que cela peut aussi vous limiter. Tout d'abord, il doit être réaliste et réalisable. Mais une fois atteint, que se passe-t-il ensuite ?", a expliqué l'ancien international australien. "Je crois en le potentiel infini de Saint-Trond. Ma plus grande responsabilité est d'améliorer l'équipe de jour en jour", a ajouté le technicien de 46 ans. "Je veux développer un football attractif, avec une énergie agressive. Je crois que nous avons une équipe qui veut aussi progresser et atteindre ses objectifs", a ponctué Muscat, "très excité" à l'idée de relever son premier défi en Europe. L'Australien compte deux titres de champion d'Australie (2015, 2018), conquis avec le Melbourne Victory.

