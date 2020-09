Kevin De Bruyne obtient le prestigieux titre de joueur PFA de l'année en Angleterre

Le Diable Rouge Kevin De Bruyne a remporté le plus prestigieux titre individuel du football anglais mardi. Le milieu de terrain de Manchester City a remporté le trophée "PFA Players' Player of the Year", attribué chaque année par le syndicat des joueurs de Premier League. Il récompense le meilleur joueur de la saison au plus haut niveau du football anglais.

Ses vingt assists ne lui ont pas permis d'établir un nouveau record.