L'UEFA a dévoilé mercredi la liste des nommés aux différents trophées.

Kevin De Bruyne (Manchester City) est l'un des trois finalistes au titre de Joueur UEFA de l'année, en compagnie de Manuel Neuer et Robert Lewandowski, tous deux vainqueurs de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich.

La semaine dernière, l'UEFA avait annoncé que De Bruyne était l'un des trois candidats au trophée de milieu de terrain de la saison.

La liste finale a été déterminée par un jury composé des 80 entraîneurs des clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des Champions 2019/20 (32) et de l'Europa League (48), ainsi que 55 journalistes sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM, Médias de sport européens), issus de chacune des associations membres de l'UEFA. Les membres du jury ont choisi leurs trois meilleurs joueurs, le premier recevant cinq points, le deuxième trois et le troisième un.

Les entraîneurs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leur propre équipe. Ce prix a été créé en 2011. C'est la première fois qu'un joueur belge se retrouve dans le trio final. Le meilleur résultat belge est la sixième place d'Eden Hazard en 2015. Le capitaine des Diables Rouges s'était classé neuvième en 2018 et septième l'an passé. De Bruyne, avait obtenu une septième place en 2018.

Le vainqueur, qui succèdera au Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool), sera inédit, Neuer étant le seul à être déjà monté sur le podium, avec sa deuxième place en 2014. Notons que Neuer est aussi nommé comme meilleur gardien et Lewandowski comme meilleur attaquant.

Dans les autres trophées, une certitude: l'entraîneur de l'année sera un Allemand. Les trois finalistes sont Hansi Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool) et Julian Nagelsmann (RB Leipzig).

Chez les dames, Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), tenante du trophée, Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) et Wendie Renard (Lyon) sont les trois candidates au titre de Joueuse de l'année.

Lluís Cortés (Barcelone), Stephan Lerch (Wolfsburg) et Jean-Luc Vasseur (Lyon) sont les finalistes pour le prix d'entraîneur d'équipe féminine.

Les vainqueurs seront dévoilés au cours de la cérémonie du tirage au sort de le phase de groupes de la Ligue des Champions 2020/21, jeudi 1er octobre à Nyon (Suisse).

Kevin De Bruyne (Manchester City) est l'un des trois finalistes au titre de Joueur UEFA de l'année, en compagnie de Manuel Neuer et Robert Lewandowski, tous deux vainqueurs de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. La semaine dernière, l'UEFA avait annoncé que De Bruyne était l'un des trois candidats au trophée de milieu de terrain de la saison.La liste finale a été déterminée par un jury composé des 80 entraîneurs des clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des Champions 2019/20 (32) et de l'Europa League (48), ainsi que 55 journalistes sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM, Médias de sport européens), issus de chacune des associations membres de l'UEFA. Les membres du jury ont choisi leurs trois meilleurs joueurs, le premier recevant cinq points, le deuxième trois et le troisième un. Les entraîneurs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leur propre équipe. Ce prix a été créé en 2011. C'est la première fois qu'un joueur belge se retrouve dans le trio final. Le meilleur résultat belge est la sixième place d'Eden Hazard en 2015. Le capitaine des Diables Rouges s'était classé neuvième en 2018 et septième l'an passé. De Bruyne, avait obtenu une septième place en 2018. Le vainqueur, qui succèdera au Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool), sera inédit, Neuer étant le seul à être déjà monté sur le podium, avec sa deuxième place en 2014. Notons que Neuer est aussi nommé comme meilleur gardien et Lewandowski comme meilleur attaquant.Dans les autres trophées, une certitude: l'entraîneur de l'année sera un Allemand. Les trois finalistes sont Hansi Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool) et Julian Nagelsmann (RB Leipzig). Chez les dames, Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), tenante du trophée, Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) et Wendie Renard (Lyon) sont les trois candidates au titre de Joueuse de l'année. Lluís Cortés (Barcelone), Stephan Lerch (Wolfsburg) et Jean-Luc Vasseur (Lyon) sont les finalistes pour le prix d'entraîneur d'équipe féminine. Les vainqueurs seront dévoilés au cours de la cérémonie du tirage au sort de le phase de groupes de la Ligue des Champions 2020/21, jeudi 1er octobre à Nyon (Suisse).