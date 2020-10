Kevin De Bruyne a été désigné meilleur milieu de terrain de la saison de Ligue des Champions 2019/2020, jeudi, en marge du tirage au sort de l'édition 2020/2021, à Nyon.

De Bruyne a atteint les quarts de finale de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City, marquant deux buts et délivrant deux assists en sept rencontres.

Le Diable Rouge a été préféré à deux joueurs du Bayern Munich, Thomas Müller et Thiago Alcántara. De Bruyne aura également deux joueurs du Bayern comme adversaires pour le titre de Joueur UEFA de l'année, le gardien Manuel Neuer et l'attaquant Robert Lewandowski.

De Bruyne a atteint les quarts de finale de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City, marquant deux buts et délivrant deux assists en sept rencontres. Le Diable Rouge a été préféré à deux joueurs du Bayern Munich, Thomas Müller et Thiago Alcántara. De Bruyne aura également deux joueurs du Bayern comme adversaires pour le titre de Joueur UEFA de l'année, le gardien Manuel Neuer et l'attaquant Robert Lewandowski.