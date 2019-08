Kemar Roofe, nouveau venu au Sporting d'Anderlecht, a été présenté à la presse mercredi aux côtés d'Hendrik Van Crombrugge. L'attaquant anglo-jamaïcain de 26 ans, arrivé en provenance de Leeds (D2 anglaise), n'a pas caché que le présence de Vincent Kompany au RSCA a été déterminante au moment de faire un choix.

"Vincent Kompany m'a contacté et m'a beaucoup parlé du projet. Venir ici à Anderlecht est un défi très intéressant", a expliqué Roofe, qui a signé un contrat de trois ans avec le RSCA. "C'est excitant de changer de pays, de compétition." Roofe, arrivé blessé à la cheville et qui espère être de retour dans "quelques semaines", s'est décrit comme un joueur "physique, technique et doté d'une bonne vitesse".

"J'aime jouer du beau football mais je m'adapte au jeu de l'entraîneur et aide l'équipe du mieux que je peux. Anderlecht veut adopter un style de jeu avec un pressing haut et je serai le premier à effectuer cette pression", a ajouté celui qui côtoyé l'entraîneur Marcelo Bielsa pendant un an à Leeds. "Il pratique le même de jeu que celui que veut déployer Anderlecht. J'ai vraiment beaucoup évolué à ses côtés."

Auteur de 15 buts en 33 matches la saison dernière avec Leeds, Roofe se présente à Saint-Guidon avec des ambitions. "J'ai envie de nous qualifier pour une compétition majeure. Personnellement, j'ai l'ambition de faire toujours mieux mais je ne fixe pas d'objectif de goals sur la saison. Tant que l'équipe gagne, c'est le plus important." Si Roofe s'est dit être à l'aube d'un "défi excitant" au RSCA, il nourrit encore des rêves. "Forcément que j'ai envie de jouer en Premier League, disputer des grandes compétitions européennes et porter le maillot d'une équipe nationale. Cette étape à Anderlecht est très positive pour moi", a ponctué Roofe.