Le club carolo a officiellement repris le chemin des terrains mercredi après trois mois d'arrêt à la suite de la crise sanitaire du Covid-19. Vingt joueurs ont participé à la séance d'entraînement alors que d'autres Zèbres, de retour de l'étranger, ont été préventivement placés en isolement pour quelques jours.

Le Sporting de Charleroi, club de D1A, a repris le chemin des entraînements mercredi matin à Marcinelle. Lors de cette première séance, 20 joueurs étaient présents dont quatre gardiens, a précisé le club lors d'une conférence de presse au stade du Pays de Charleroi.

Quelques joueurs manquaient à l'appel en raison de la situation sanitaire. "Ali Gholizadeh et Younes Delfi ont, par exemple, été mis quelques jours en isolement à titre préventif après leur retour d'Iran. C'est le cas également de Nurio, revenu récemment du Portugal. C'est une situation particulière mais le Sporting s'adapte", a précisé le club.

Karim Belhocine, l'entraîneur du Sporting carolo, a apprécié le comportement de ses joueurs lors de la séance du jour. "C'est évidemment avec beaucoup de plaisir qu'on a retrouvé le groupe. Les joueurs voulaient retrouver les terrains et ils l'ont montré durant l'entraînement. J'ai été presque contraint de les calmer tellement ils ont affiché de l'envie."

La situation inédite liée au coronavirus n'empêche pas le travail préparatoire des Zèbres en vue de la nouvelle saison. "C'est une situation exceptionnelle que nous vivons actuellement. Mais on va travailler pour être fin prêt en vue du début de saison. On s'adapte, comme tous les clubs, face à cette crise. Mais le plus important reste la santé publique", a souligné l'entraineur du Sporting.

Troisième du défunt championnat, Charleroi disputera l'Europa League la saison prochaine. Reste à savoir le stade de son entrée en lice, qui dépendra de l'issue de la finale de la Coupe de Belgique entre le Club Bruges et l'Antwerp, le 1er août.

