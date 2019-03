Jupiler Pro League: top 10 des joueurs de la 30e journée

1. Roman Jaremtsjoek (Gand) : il a inscrit les deux buts de la délivrance pour son équipe et n'a pas ménagé ses efforts, en possession comme en perte de balle. Il a souvent été bie placé et a réagi avec vivacité.

2. Jean Butez (Mouscron) : dire que ce talentueux gardien français était le troisième choix de Frank Defays en début de saison... Il a effectué cinq ou six arrêts déterminants.

3. Selim Amallah (Mouscron) : le médian de 22 ans est l'auteur d'un but et d'un assist. Il a été une menace constance et a toujours été bien démarqué.

4. Felipe Avenatti (Courtrai) : le meilleur homme sur le terrain par ses mouvements sa conservation du ballon. Après le repos, on a annulé un beau but de sa part pour hors-jeu mais le coup franc, dévié, a finalement franchi la ligne.

5. Stefan Milosevic (Waasland-Beveren) : particulièrement efficace sur les occasions offertes. Il va pouvoir raconter à ses petits-enfants qu'il a inscrit trois buts au Standard.

6. Rocky Bushiri (Eupen) : le roc des Pandas. Il a parfaitement intercepté la plupart des ballons. Aucun avant carolo n'est parvenu à surprendre le jeune international.

7. Birger Verstraete (Gand) :le relais footballistique entre défense et attaque. Le Flandrien a retrouvé ses marques après un passage à vide et trop de temps sur le banc.

8. Dylan Mbayo (Lokeren) : il marche prudemment sur les traces de son père Marcel. Il n'a que 17 ans mais est taillé dans du bon bois. Il a remercié son entraîneur de sa confiance par un assist contre le Cercle.

9. Alessio Castro Montes (Eupen) : il a inscrit son premier but parmi l'élite. Ce jeune Belge regorge d'audace et d'assurance. Il a pris à son compte tout le flanc droit.

10. Junya Ito (Genk): ses rushes rapides ont été un tourment pour le flanc gauche de Zulte Waregem. L'international japonais de 26 ans a marqué et délivré un assist.