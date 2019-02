Jupiler Pro League: top 10 des joueurs de la 27e journée

1. Yohan Boli (STVV) : il a été intenable face à Charleroi, comme son premier but le démontre : il a passé tout le monde. Ses trois buts placent les Canaris en route pour les PO1.

2. Timothy Derijck (Gand) : il a été autoritaire et courageux au coeur de la défense. Il a dégagé un grand calme tout en apportant un plus à la construction par son passing rapide et soigné.

3. Jovan Stojanovic (Courtrai) : un tourment pour la défense de Beveren. Stojanovic est l'avant le plus efficace sur nos terrains, après Dimata et Samatta.

4. Yannick Bolasie (Anderlecht) : tant qu'Anderlecht ne pourra pas s'appuyer sur des automatismes, des actions individuelles devront faire la différence. De son flanc gauche, Bolasie a inscrit deux buts.

5. Dieumerci Ndongala (Genk) : sur le banc en coupe d'Europe, il était ultra motivé au coup d'envoi. Des actions tranchantes des deux flancs. Une excellente première mi-temps mais il s'est ensuite blessé et a dû être remplacé.

6. Elton Acolatse (STVV) : il a fait oublier De Norre à gauche par sa volée de dribbles, souvent ponctués d'une bonne passe.

7. Manuel Benson (Mouscron) : pas de but ni d'assist mais il a quand même été déterminant par ses nombreuses actions. Il a été remplacé pour applaudissements.

8. Killian Hazard (Cercle Bruges) : il a envoyé sa première occasion sur la latte mais a fait mieux en seconde période avec deux buts, chaque fois préparés par Tormin, l'autre homme du match côté Cercle.

9. Vadis Odjidja (Gand) : capitaine pour l'occasion, il a été constamment démarqué. Il s'est imposé par ses actes et ses infiltrations constantes. Il a aussi été utile en perte de balle.

10. Jelle Van Damme (Antwerp) : le symbole de la rage de vaincre de l'Antwerp. Il est allé au combat, il a sauvé un ballon à même la ligne et a été très serein à la relance.