Jupiler Pro League: top 10 des joueurs de la 25e journée

1. Ally Samatta (Genk) : trois occasions, deux buts et un presque-but. Un attaquant en grande forme. Déjà 28 buts en 35 matches.

2. Davino Verhulst (Lokeren) : attentif sur des essais de Mbokani et de Lamkel Zé. A évité à son équipe une perte de points très dommageable. Gardien expérimenté dans une forme étincelante.

3. Joakim Maehle (Genk) : a remporté tous ses duels défensifs et n'a pas hésité à se porter vers l'avant pour créer le danger. On en oublierait presque que ce Danois n'a que 21 ans.

4. Jean Butez (Mouscron) : le jeune gardien français de 23 ans, produit du Lille OSC mais aujourd'hui propriété de Mouscron, a démontré une fois de plus son sang-froid et ses réflexes étourdissants.

5. Olivier Deschacht (Lokeren) : personne d'autre, à Lokeren, n'a une telle grinta et une telle mentalité de vainqueur. Il a dirigé sa défense, l'a organisée et est resté d'un calme olympien à la relance.

6. Jordan Botaka (Saint-Trond) : n'a pas hésité à retirer un penalty, malgré le fait qu'il en avait loupé un avant cela, à Ostende. Cette fois, il n'a pas failli. Il s'est fait justice, puisque la faute avait été commise sur lui. Un capitaine exemplaire.

7. Jérémy Taravel (Cercle Bruges) : le Français a gardé la tête froide au plus fort de la domination du club et a dirigé sa défense de main de maître.

8. Krépin Diatta (Club Bruges) : le seul visiteur qui a créé du danger par ses actions. Remarquable première mi-temps et une fin de match qui l'était tout autant. Le Sénégalais doit simplement apprendre à gommer les périodes d'absence de son jeu.

9. Théo Bongonda (Zulte Waregem) : a fait voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à Najar, pourtant d'ordinaire très rapide également. Il a inscrit un joli but qui a malheureusement été annulé pour hors-jeu.

10. Taiwo Awoniyi (Mouscron) : avant la trêve hivernale, il en était à 0 but et 0 assist en 22 matches sous le maillot de La Gantoise. En retrouvant Mouscron, il s'est métamorphosé. Le Nigérian a brillé et a été recompensé de ses efforts par un beau but de la tête.