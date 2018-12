Jupiler Pro League: top 10 des joueurs de la 21e journée

1. Ilombe Mboyo (Courtrai) : deux buts et un assist, il est le vainqueur du derby flandrien contre Zulte Waregem. Son efficacité et son aptitude à conserver le ballon ont rappelé sa meilleure période, à La Gantoise.

2. Sébastien Dewaest (Genk) : il s'est récompensé lui-même de sa résurrection des derniers mois sous la direction de Clement en signant une superbe prestation. IL a dominé physiquement son adversaire direct, Jaremtshouk, et a marqué au départ d'une phase arrêtée.

3. Dieumerci Mbokani (Antwerp) : parfois brouillon dans son contrôle du ballon, il a ainsi galvaudé plusieurs occasions mais il a quand même livré une belle performance en attaque et il a marqué.

4. Bryan Heynen (Genk) : le médian de 21 ans a encore montré qu'il fallait tenir compte de lui. Surtout en seconde période, il s'est aisément infiltré, il a marqué et il a loupé de peu un second but.

5. Siebe Blondelle (Eupen) : il a vécu un après-midi spécial puisqu'une vingtaine de membres de sa famille sont venus le soutenir de Bruges. Il a délivré l'assist décisif mais il a aussi organisé la défense et a empêché Cardona de marquer d'un blocage crucial.

6. Zinho Vanheusden (Standard) : Sa maturité et sa lecture du jeu ont été frappantes dans le derby wallon. Semaine après semaine, il étale sa classe et son extraordinaire vista.

7. Teddy Chevalier (Courtrai) : il est entré énergiquement au jeu, frustré d'avoir d'abord fait banquette contre son ancienne équipe, et il a ainsi retourné le match en faveur de Courtrai.

8. Landry Dimata (Anderlecht) : il a ajouté deux buts à son total et en est maintenant à treize. Il aurait même pu réaliser un hattrick contre Waasland-Beveren.

9. Anderson Esiti (Gand) : il ne regorge pas toujours de classe mais le pare-chocs nigérian est le complément parfait à Vadis tant il récupère de ballons. Du coup, le Diable Rouge Verstraete se retrouve sur le banc.

10. Paul-José Mpoku (Standard) : il achève l'année en pleine forme. Médian offensif, il s'est mu intelligemment entre les lignes et a inscrit l'unique but de la partie.