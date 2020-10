Ostende a remporté le dernier match de la 8e journée du championnat de Belgique dimanche face à Mouscron (3-0). Arthur Theate (60e), Fashion Sakala (81e) et Cameron McGeehan (90e+4) ont poussé le club côtier à la 9e place (12 points) alors que Mouscron, qui est la seule équipe à ne pas avoir gagné un match, reste dernier (3 points).

A Ostende, Alexander Blessin n'a apporté qu'un seul changement en alignant Jack Hendry à la place de Makhtar Gueye, suspendu pour avoir déjà écopé de cinq cartes jaunes. A Mouscron, Benjamin Van Durmen a fait place à Jean Onana. Les Kustboys sont directement entrés dans le match et Hervé Koffi s'est montré bien éveillé en sortant du plat du pied un envoi de Sakala (2e).

Le gardien burkinabé s'est encore bien débrouillé avec une reprise de la tête d'Andrew Hjulsager (4e). S'il était bien le joueur le plus remuant sur le terrain, Sakala a manqué de réussite. En effet, le Zambien a expédié la balle sur la latte (30e) et puis, sur le montant (39e). A la mi-temps, les Kustboys avaient cadré sept tirs. Pour les Hurlus, c'était zéro sur toute la ligne: aucune attaque, aucun corner, aucun tir et par la force des choses, aucun cadré. Cela était dans la lignée des sorties précédentes où Mouscron n'a marqué que trois buts.

A la reprise, les Côtiers sont repartis à l'attaque mais Mouscron bien retranché parvenait à glisser du sable dans leur moteur. Toutefois, sur un coup franc botté par Maxime D'arpino, Theate a dévié le ballon dans le but (60e, 1-0). De l'autre côté, Guillaume Gilbert s'est sali les gants sur un shot de Beni Badibanga (68e). Mais après avoir laissé Silvestre sur place, Sakala a doublé l'écart (81e, 2-0) avant de sortir sous les applaudissements du public (84e). Vu le pauvre élan offensif des Hurlus, la victoire était assurée quand McGeehan a inscrit un deuxième but après celui de la semaine dernière à Genk (90e+4, 3-0).

Plus tôt dans la journée, le Standard a infligé à Charleroi sa première défaite de la saison (1-2) et Gand a cartonné contre le Beerschot (5-1). Le Club Bruges, qui a battu Anderlecht (3-0), compte 18 points, un de moins que Charleroi et un de plus que le Standard (3e).

A Ostende, Alexander Blessin n'a apporté qu'un seul changement en alignant Jack Hendry à la place de Makhtar Gueye, suspendu pour avoir déjà écopé de cinq cartes jaunes. A Mouscron, Benjamin Van Durmen a fait place à Jean Onana. Les Kustboys sont directement entrés dans le match et Hervé Koffi s'est montré bien éveillé en sortant du plat du pied un envoi de Sakala (2e). Le gardien burkinabé s'est encore bien débrouillé avec une reprise de la tête d'Andrew Hjulsager (4e). S'il était bien le joueur le plus remuant sur le terrain, Sakala a manqué de réussite. En effet, le Zambien a expédié la balle sur la latte (30e) et puis, sur le montant (39e). A la mi-temps, les Kustboys avaient cadré sept tirs. Pour les Hurlus, c'était zéro sur toute la ligne: aucune attaque, aucun corner, aucun tir et par la force des choses, aucun cadré. Cela était dans la lignée des sorties précédentes où Mouscron n'a marqué que trois buts. A la reprise, les Côtiers sont repartis à l'attaque mais Mouscron bien retranché parvenait à glisser du sable dans leur moteur. Toutefois, sur un coup franc botté par Maxime D'arpino, Theate a dévié le ballon dans le but (60e, 1-0). De l'autre côté, Guillaume Gilbert s'est sali les gants sur un shot de Beni Badibanga (68e). Mais après avoir laissé Silvestre sur place, Sakala a doublé l'écart (81e, 2-0) avant de sortir sous les applaudissements du public (84e). Vu le pauvre élan offensif des Hurlus, la victoire était assurée quand McGeehan a inscrit un deuxième but après celui de la semaine dernière à Genk (90e+4, 3-0). Plus tôt dans la journée, le Standard a infligé à Charleroi sa première défaite de la saison (1-2) et Gand a cartonné contre le Beerschot (5-1). Le Club Bruges, qui a battu Anderlecht (3-0), compte 18 points, un de moins que Charleroi et un de plus que le Standard (3e).