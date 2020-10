Ostende a aligné un septième match sans défaite en battant Zulte Waregem 3-0 dimanche dans le cadre de la 10e journée du championnat de Belgique. Les Kustboys ont réglé l'affaire en six minutes via Kevin Vandendriessche (31e, 1-0), Maxime D'Arpino (33e, 2-0) et Fashion Sakala (37e, 3-0). Au classement, Ostende se hisse à la 9e place avec 15 points, à seulement deux unités d'Anderlecht (7e), qui compte un match de plus. L'Essevee reste 15e (7 points).

La grêle s'est invitée en début de rencontre mais elle a laissé la place à Zulte Waregem, qui a pris l'initiative (5e). Très remuant sur son flanc Jean-Luc Dompé et Damien Marcq ont mis la défense des Kustboys en difficulté mais Arthur Theate (12e) et Jack Hendry (22e) se sont montrés très attentifs. Par contre, Ostende a eu de la chance quand Abdoulaye Sissako n'a pas profité d'un excellent service de Dompé pour battre Guillaume Hubert (30e).

C'en était fini des chances de Zulte Waregem: Ostende a frappé en marquant trois buts en six minutes. Servi au second poteau par Sakala, Vandendriessche a entamé la série (31e) en expédiant le ballon en force dans le plafond (32e, 1-0). Sur un coup franc D'Arpino, personne n'a touché le ballon et Louis Bostyn s'est laissé surprendre (33e, 2-0). Le gardien du Essevee n'avait pas encore tout vu puisque Vandendriessche a rendu la politesse à Sakala en lui glissant le ballon alors qu'il était seul devant le but vide (37e, 3-0).

A la reprise, Zulte Waregem n'a jamais pu se relever du coup de massue reçu malgré les montées au jeu de Bassem Srarfi et Jannes Van Hecke à la place d'Omar Govea et Daniel Opare (46e). Sans une main ferme de Hubert, Tomas Chory aurait réduit la marque (63e). Mais après qu'une combinaison rusée entre Jelle Vossen et Gianni Bruno n'a pas été au fond (73e), Ostende était assuré de conserver les trois points.

