Mouscron s'est imposé 3-2 face à Saint-Trond dans un match d'alignement de la 11e journée de Jupiler Pro League mardi. Grâce à ce succès, les Hurlus quittent provisoirement la lanterne rouge au détriment de Waasland-Beveren. Les Waaslandiens se rendent mercredi à Charleroi dans un match en retard de la 10e journée.

Le début de match était à mettre à l'actif de Saint-Trond qui se montrait le plus menaçant mais Koffi, le portier mouscronnois, veillait au grain. Mouscron laissait passer l'orage et ouvrait le score sur sa première occasion. Sur un centre d'Olinga repoussé par la défense trudonnaire, Bakic envoyait une superbe reprise de volée de l'extérieur du pied droit au fond (18e). Les Limbourgeois continuaient à se procurer les plus belles occasions mais butaient toujours sur Koffi qui sortait une superbe parade devant Colidio (32e) qui permettait à Mouscron de garder son avance au repos. Le début de la seconde période était similaire à celui de la première.

Saint-Trond mettait le pied sur le ballon mais c'est bien Mouscron qui se montrait le plus réaliste. Sur une frappe à l'entrée du grand rectangle, Da Costa doublait la mise pour les Hurlus (53e). Les troupes de Kevin Muscat ne se laissaient pas abattre et réduisait l'écart sur un penalty transformé par Suzuki (63e) après une faute de main d'Onana. Saint-Trond poussait pour égaliser et Mouscron opérait en contre pour se donner de l'air grâce à Faraj qui fixait le score à 3-1 (81e).

Dans les arrêts de jeu, Nakamura réduisait l'écart (90e+1) mais il était trop tard pour les Limbourgeois.

Au classement, Mouscron (10 points) quitte provisoirement la lanterne rouge au détriment de Waasland-Beveren qui se rend à Charleroi mercredi (17h00) pour un match en retard de la 10e journée. Saint-Trond, pour sa part, voit Mouscron revenir sur ses talons. Les Trudonnaires occupent toujours la 16e place avec 11 points.

