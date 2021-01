Quelles conclusions tirer après 19 journées de D1A? La rédaction de Sport/Foot Magazine s'est plongée dans les statistiques de la Pro League pour en retirer quelques données marquantes.

Le championnat de Belgique a repris ce mercredi avec un match d'alignement de la 18e journée opposant Eupen à Genk au Kerhweg (victoire 1-4 du Racing). Ce n'est pas la seule rencontre que Nils Van Brantegem, manager des licences et du calendrier, a dû recaser dans un programme déjà très chargé. De nombreux clubs ont en effet été touchés par le coronavirus. C'est ainsi que le 12 janvier, Eupen devra encore jouer à Ostende (17e journée) tandis que, le lendemain, le Beerschot accueillera le Cercle (18e journée).

...

Le championnat de Belgique a repris ce mercredi avec un match d'alignement de la 18e journée opposant Eupen à Genk au Kerhweg (victoire 1-4 du Racing). Ce n'est pas la seule rencontre que Nils Van Brantegem, manager des licences et du calendrier, a dû recaser dans un programme déjà très chargé. De nombreux clubs ont en effet été touchés par le coronavirus. C'est ainsi que le 12 janvier, Eupen devra encore jouer à Ostende (17e journée) tandis que, le lendemain, le Beerschot accueillera le Cercle (18e journée). Il se dit qu'Anderlecht a déboursé 2,8 millions d'euros pour acheter Mustapha Bundu (23 ans) à Aarhus, ce qui fait de l'attaquant le transfert le plus cher des Bruxellois l'été dernier. Il a été recommandé par Vincent Kompany et l'entraîneur des Espoirs, Craig Bellamy. Après une demi-saison, l'international sierraléonais (trois sélections) n'a cependant pas encore inscrit le moindre but ni délivré un seul assist. Ses montées au jeu ne sont pas transcendantes et il a perdu de nombreux ballons. En transférant Jon Flanagan (27 ans) le 4 novembre dernier, Mehdi Bayat pensait avoir frappé un nouveau grand coup sur le marché des transferts. L'international anglais formé à Liverpool, avec qui il a joué quarante matches de Premier League, était libre de transfert après un passage par les Glasgow Rangers, le club de Steven Gerrard. Mais contrairement à Jules Van Cleemput, arrivé de Malines pour un million d'euros, l'arrière droit n'a pas encore convaincu Karim Belhocine et le staff technique de Charleroi. L'international espoir allemand Lukas Nmecha (22 ans) a inscrit dix buts pour le compte d'Anderlecht et occupe la cinquième place du classement des buteurs. Le joueur prêté par Manchester City a marqué cinq fois sur penalty alors que dans un passé récent, les Anderlechtois ne brillaient pas particulièrement dans cet exercice. Nmecha, dont on doutait, est devenu le joueur le plus efficace du Sporting. Philippe Clement, entraîneur champion avec Bruges, a utilisé 22 joueurs en championnat depuis le début de la saison. Charles De Ketelaere a pris une place importante grâce à sa polyvalence. Alexander Blessin (Ostende) a utilisé 23 joueurs. Anderlecht et Louvain, eux, en ont utilisé 32. Olivier Deschacht a inscrit le but de la victoire de Zulte Waregem à Eupen, le 29 décembre, à l'occasion d'un match d'alignement. Le gaucher se sent bien dans la défense à trois de Francky Dury. À 39 ans, il est toujours titulaire à part entière et ne ménage pas ses efforts. Il a joué 18 des 19 matches de son équipe. Raphael Holzhauser et ses équipiers du Beerschot ont tiré 201 fois au but. 79 de ces essais étaient cadrés, soit une moyenne de 39,3%. Tout en bas du classement, Saint-Trond n'a cadré que 29,8% de ses tirs. C'est le nombre de minutes disputées par le grand Paul Onuachu (2,01 m). L'attaquant nigérian de Genk a inscrit 18 buts et délivré deux assists en 18 matches, ce qui fait de lui le meilleur buteur de D1A devant Thomas Henry (treize buts et trois assists en 17 matches et 1.529 minutes). Si on ne tient pas compte des gardiens, seuls deux joueurs ont disputé l'intégralité des rencontres jusqu'ici, soit 1.710 minutes. Et même un peu plus avec le temps additionnel. Il s'agit de Dorian Dessoleil (28 ans), capitaine de Charleroi, et du défenseur central marocain de Mouscron Saad Agouzoul (22 ans), qui a su convaincre tant Fernando Da Cruz que son successeur, Jorge Simão.