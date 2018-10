Jupiler Pro League: le Standard inflige au Club Bruges sa première défaite de la saison

Michel Preud'homme avait promis que son équipe produirait un football offensif. On jouait à peine depuis trente secondes quand Luyindama a lancé Luis Pedro Cavanda sur le flanc droit. Après avoir laissé Stefano Denswil sur place, l'arrière droit a ponctué son débordement d'un tir croisé passant un mètre à côté (1e). Bruges a essayé de réagir mais poussés par un public enthousiaste, les Rouches ont porté le danger devant Karlo Letica. Le gardien brugeois a encore vu un tir de Paul-José Mpoku passer à côté mais il a eu chaud sur une reprise de la tête d'Emond (11e).

Après une ouverture de feu du Standard, Bruges a progressivement retrouvé son assise au milieu et sur un coup franc de Ruud Vormer, Hans Vanaken a dévié le ballon juste à côté (22e). Les Standardmen n'étaient pas meilleurs au moment de cadrer leurs envois: Carcela (26e), Emond (32e), Moussa Djenepo (33e) et Kostas Laifis (34e) ont tous gracié Letica. Le gardien croate a toutefois été moins à la fête quand Marin a chipé le ballon à Wesley au milieu du terrain. Après un long raid, le Roumain a glissé le ballon à Carcela, qui l'a placé au fond du droit (37e, 1-0). Le Standard a encore eu une belle opportunité manquée par Mpoku (40e).

A la reprise, le Club s'est montré plus solide dans les duels à l'image de Wesley, qui a pris le dessus sur Luyindama mais n'a profité de l'occasion (46e). Plus tard, le Brésilien a envoyé Dennis dans un boulevard. Le Nigérian a évité Luyindama mais a été bloqué à deux reprises par Guillermo Ochoa, qui s'est montré plus rusé (54e). Dans la foulée, Ivan Leko a lancé Thibault Vlietinck à la place de Clinton Mata (60e). Pas de chance pour lui, le jeune milieu a perdu son duel avec Collins Fai. Le Camerounais a fait atterir le ballon dans les pieds d'Emond, qui l'a ajusté dans l'angle opposé (62e, 2-0). C'est dans une ambiance folle que Bruges a réduit la marque grâce à Liuyndama, qui en est à déjà à son troisième auto-goal de la saison (67e, 2-1).

Le Standard n'a pas gambergé et Marin a profité d'une erreur d'Arnaut Danjuma pour filer vers Letica et expédier le ballon dans le plafond (79e, 3-1). Le match était joué et Preud'homme a sorti Mpoku (83), Emond (90e) et Djenepo (90e+4)pour que le public les applaudisse.