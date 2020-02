Jupiler Pro League: le Club de Bruges bat Charleroi

Le Club de Bruges a conforté encore un peu plus sa place de leader (1er, 64 pts) en s'imposant sur la plus petite des marges face à Charleroi (4e, 48 pts) dans le choc de la 27e journée du championnat de Belgique de football dimanche au stade Jan Breydel. Anderlecht (9e, 34 pts) reçoit Eupen (13e, 26 pts) à 18h00 et La Gantoise (2e, 52 pts) accueille Saint-Trond (12e, 32 pts) à 20h00 pour les deux derniers matches du weekend.

