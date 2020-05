Le Club Bruges a fêté son 16e titre de champion de Belgique de manière virtuelle avec ses supporters dimanche. Après avoir été récupérer leur trophée plus tôt dans la journée, au siège de l'Union belge, les Blauw-Zwart ont diffusé un "match virtuel pour le titre" sur Youtube et sur Facebook.

Il s'agissait d'un match intitulé "FC Bruges contre Jupiler Pro League", à savoir une compilation d'extraits de la saison. Les Brugeois l'ont emporté 16-0, en commençant par le but de Balanta à la 1re minute du match contre Charleroi pour terminer par celui de Rits à la dernière minute de celui contre Waasland-Beveren.

Seize buts comme le nombre de titres remportés par le pensionnaire du stade Jan Breydel.

Après le match virtuel, une 'Zoom party' est prévue avec les joueurs et les supporters. Le défenseur Clinton Mata assure l'ambiance en tant que DJ.

Le Club Bruges est devenu officiellement champion vendredi suite à la décision de l'Assemblée générale de la Pro League de valider l'arrêt définitif du championnat et de fixer le classement final de la saison au classement de la 29e journée. A ce moment-là, les Brugeois avaient engrangé 70 points, 15 de plus que le deuxième, La Gantoise, grâce à 21 succès, 7 partages et une seule défaites. Les troupes de Philippe Clement ont inscrit 58 buts et n'en ont concédés que 14.

