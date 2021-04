Bien que réduit à dix pendant plus d'une mi-temps, le Cercle de Bruges a empoché trois points importants dans la lutte pour le maintien dimanche en prenant la mesure du Beerschot (2-1) lors de la 32e journée de D1A. Grâce à ce succès, les Brugeois grimpent provisoirement à la 16e position avec 32 points, devant Mouscron (30) et Waasland-Beveren (28) qui comptent un match de moins.

Dix-septième et barragiste au coup d'envoi, le Cercle de Bruges a parfaitement bien entamé sa rencontre. Sur corner, le défenseur français Giulian Biancone a donné l'avance aux Brugeois d'une tête de près (1-0, 18e). La phalange d'Yves Vanderhaeghe a ensuite profité d'une faute de Ryan Sanusi dans la surface pour que l'Anglais Ike Ugbo double la mise sur penalty (2-0, 34e). L'arrière latéral bulgare Dimitar Velkovski a mis en péril le Cercle à la 36e minute.

Auteur d'un tacle le pied en avant, il a été exclu, après intervention du VAR, par l'arbitre de la rencontre Bram Van Driessche. Le Beerschot a rapidement marqué en début de seconde mi-temps. Un coup franc de l'Autrichien Raphael Holzhauser a trouvé la tête de Jan Van den Bergh (2-1, 50e). Malgré les entrées de Zakaria Bakkali, qui a fait ses débuts pour les Ours où il est prêté par Anderlecht, et de Blessing Eleke, le Beerschot n'a pas pu trouver la faille dans la défense regroupée du Cercle. Au classement, le club anversois pointe lui à la 7e place avec 44 points, à cinq longueurs du top 4.

