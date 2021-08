Le Parc Duden était copieusement garni pour la venue du Standard samedi soir dans le cadre de la 6e journée de D1A. Les supporters de l'Union Saint-Gilloise ont vécu une soirée faste, voyant leur équipe s'imposer 4-0 contre le Standard et prendre provisoirement les commandes du championnat. Dante Vanzeir a ébloui ce duel en inscrivant un triplé.

Après sa défaite à Malines la semaine dernière, Felice Mazzu a décidé d'opérer des changements dans son onze de base, plaçant Guillaume François et Siebe Van Der Heyden sur le banc alors que le capitaine Teddy Teuma, blessé, n'était pas sur la feuille de match.

La RUSG, appliquée défensivement et proposant de nombreux mouvements offensifs, a dominé le premier acte. Capitaine du soir, Casper Nielsen a ouvert le score d'une puissante reprise de volée à la suite d'un coup franc repoussé par le mur liégeois (1-0, 23e).

Les Bruxellois ont doublé leur avance grâce à Dante Vanzeir, seul au 2e poteau et bien trouvé par Senne Lynen (2-0, 39e). Toujours aussi dominatrice au retour des vestiaires, l'Union a scellé l'issue du match sur une nouvelle phase arrêtée.

Une nouvelle fois seul au 2e poteau sur un coup franc de Nielsen, Vanzeir a crucifié un Arnaud Bodart impuissant (3-0, 52e).

L'attaquant a ajouté une troisième réalisation quand il a repris, au 2e poteau, une frappe déviée de Loïc Lapoussin (4-0, 72e). Les promus auraient même pu marquer un 5e but mais Senne Lynen, face au but après un dribble réussi, n'a pas cadré sa frappe.

Au classement, l'Union passe provisoirement en tête du championnat avec un bilan de 12 points sur 18.

Quant au Standard, qui restait sur deux victoires, il subit un sérieux coup d'arrêt avant la trêve internationale. L'équipe de Mbaye Leye est 5e avec 10 points. Le Club de Bruges, qui se déplacera dimanche à La Gantoise, aura l'occasion de retrouver la tête en cas de succès contre les Buffalos.

