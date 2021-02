Le dernier match de la 26e journée de Jupiler Pro League s'est terminé dimanche par un partage entre La Gantoise et Eupen (2-2). Tarik Tissoudali (27e, 30e) a signé un doublé pour les Buffalos et Smail Prevljak (7e, 65e) a fait de même pour les Pandas. Au classement, Gand reste 12e (33 points) tandis qu'Eupen se retrouve 14e (32 points).

Par rapport au déplacement à Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck a préféré Roman Yaremchuk, Bruno Godeau et Roman Bezus à Milad Mohammadi, Anderson Niangbo et Osman Bukari et a lancé Tissoudali à la place de Laurent Depoitre, blessé. A Eupen, Knowledge Musona et Benoît Poulain n'étaient pas disponibles mais arrivé en prêt du Standard, Aleksandar Boljevic était titulaire. Gand a tenté d'allumer la rencontre mais s'est fait ramasser sur le premier coup franc eupenois botté par Stef Peeters et repris par Prevljak: après consultation du Var, Nicolas Laforge a accordé le 11e but de la saison au Monténégrin, qui n'était pas en position hors-jeu (7e, 0-1).

Les visités ont accusé le coup à l'image de Fortuna Nurio et Bezus, qui était plus souvent au sol que debout. Mais le milieu ukrainien s'est finalement remis sur pieds et après avoir surpris Jonathan Heris, il a servi Tissoudali devant Theo Defourny (27e, 1-1). Arrivé en provenance du Beerschot, l'attaquant néerlandais a inscrit son premier but pour les Buffalos en championnat après avoir ouvert la marque en Coupe face à Heur Tongres. Peu après, le duo a encore fait parler de lui: profitant d'un perte de balle adverse, Bezus a placé Tissoudali face à Defourny (30e, 2-1). Jusqu'au repos, Gand a gardé le contrôle du jeu et il n'y a plus eu grand-chose à voir.

Cela a également été le cas après la pause malgré une belle accélération de Yaremchuk, qui a centré vers Bezus dont la reprise pas assez appuyée est passée juste à côté (58e). Les maladresses se multipliaient quand Andreas Hanche-Olsen a commis un penalty sur Amara Baby, que Prevljak a transformé (65e, 2-2). Benat San José a alors lancé la série des changements avec Konan N'Dri et Jordi Amata à la place d'Adriano Correia et Baby (65e). Cela n'a pas eu de répercussion directe sur la suite de la rencontre, qui a vu Prevljak marquer un troisième goal annulé pour hors-jeu (75e). Et Tissoudali a connu la même mésaventure de l'autre côté (79e). Toutefois, l'attaquant néerlandais est à nouveau passé tout près du triplé mais Amat a sauvé sa tentative à même la ligne (90e+3).

