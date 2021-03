Eupen et Oud-Heverlee Louvain ont partagé l'enjeu au terme d'une rencontre prolifique de la 29e journée de D1A, ponctuée sur le score de trois buts partout. Désormais sixième avec 44 points, OHL a manqué l'occasion de se hisser provisoirement dans le top 4 alors qu'Eupen, revenu au score à trois reprises, est 13e (37 pts).

Qualifiée pour le dernier carré de la Coupe de Belgique, où elle défiera le Standard le weekend prochain, la KAS a mal débuté la rencontre. Après un pénalty du Bosnien Smail Prevljak arrêté par Rafael Romo (8e), l'équipe de Benat San José a encaissé le premier but. Sur une récupération haute, Kristiyan Malinov a concrétisé la domination louvaniste d'un tir croisé du gauche (0-1, 27e).

Dans la foulée, les Pandas ont répondu directement d'une volée de Jonathan Heris (1-1, 29e). Bien trouvé par Al-Taamari, le Français Thomas Henry a marqué son 20e but de la saison d'un tir en pivot (1-2, 36e). Pugnaces, les locaux ont réagi avant la mi-temps. Après intervention du VAR, l'arbitre de la rencontre Bert Put a indiqué le point de pénalty pour une faute de David Hubert. Knowledge Musona n'a lui pas tremblé (2-2, 43e).

On pensait OHL avoir fait le plus dur à la 55e quand Xavier Mercier a profité des largesses de la défense eupenoise pour redonner l'avance aux troupes de Marc Brys (2-3, 55e).

Mais la résilience eupenoise n'avait presque pas de limite samedi après-midi au Kehrweg. Sur une passe de Prevljak, Musona a égalisé d'un tir croisé (3-3, 67e). Waasland-Beveren défiera le Beerschot sur le coup de 18h30 et le duel entre l'Antwerp et Courtrai viendra ponctuer le programme de ce samedi (20h45)

Qualifiée pour le dernier carré de la Coupe de Belgique, où elle défiera le Standard le weekend prochain, la KAS a mal débuté la rencontre. Après un pénalty du Bosnien Smail Prevljak arrêté par Rafael Romo (8e), l'équipe de Benat San José a encaissé le premier but. Sur une récupération haute, Kristiyan Malinov a concrétisé la domination louvaniste d'un tir croisé du gauche (0-1, 27e). Dans la foulée, les Pandas ont répondu directement d'une volée de Jonathan Heris (1-1, 29e). Bien trouvé par Al-Taamari, le Français Thomas Henry a marqué son 20e but de la saison d'un tir en pivot (1-2, 36e). Pugnaces, les locaux ont réagi avant la mi-temps. Après intervention du VAR, l'arbitre de la rencontre Bert Put a indiqué le point de pénalty pour une faute de David Hubert. Knowledge Musona n'a lui pas tremblé (2-2, 43e). On pensait OHL avoir fait le plus dur à la 55e quand Xavier Mercier a profité des largesses de la défense eupenoise pour redonner l'avance aux troupes de Marc Brys (2-3, 55e). Mais la résilience eupenoise n'avait presque pas de limite samedi après-midi au Kehrweg. Sur une passe de Prevljak, Musona a égalisé d'un tir croisé (3-3, 67e). Waasland-Beveren défiera le Beerschot sur le coup de 18h30 et le duel entre l'Antwerp et Courtrai viendra ponctuer le programme de ce samedi (20h45)