Le Sporting de Charleroi a renoué avec la victoire samedi face à une équipe de Saint-Trond (1-2) qui garde la lanterne rouge de Jupiler Pro League malgré la première sur le banc de Peter Maes.

Le round d'observation durait une vingtaine de minutes, sans qu'aucune occasion ne vienne perturber la tranquillité des deux gardiens. C'est Mamadou Fall qui montrait la voie aux Carolos en trompant Daniel Schmidt d'une frappe puissante du droit (0-1, 25e). Les hommes de Karim Belhocine pensaient rentrer aux vestiaires en menant au score mais juste avant la pause, Remy Descamps ratait sa sortie et Duckens Nazon égalisait pour les Trudonnaires (1-1, 43e). Saint-Trond était même proche de prendre l'avantage mais Yuma Suzuki, seul au petit rectangle, croisait trop sa tête (45e).

En deuxième période, Charleroi repassait rapidement devant grâce à un centre de Joris Kayembe, poussé au fond en deux temps par Shamar Nicholson (1-2, 51e). La tâche se compliquait encore pour Saint-Trond quand Samuel Asamoah fauchait Ken Nkuba et récoltait un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. C'est pourtant Saint-Trond qui se montrait le plus proche de marquer quand Nazon tentait une frappe à l'entrée de la surface, stoppée par un Remy Descamps attentif (90e).

Charleroi met donc fin à sa mauvaise série, longue de cinq matches sans victoire. Ce succès lui permet de remonter à la 5e place de la Jupiler Pro League avec 27 points. Saint-Trond reste lanterne rouge avec 11 unités.

