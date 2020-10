Anderlecht a décroché sa quatrième victoire de la saison à Courtrai vendredi dans le cadre du match d'ouverture de la 10e journée du championnat de Belgique de football. Lukas Nmecha (6e, 65e) et Percy Tau (30e, 0-2) ont permis aux Mauves de se hisser à la 6 place avec 17 points tout comme l'Antwerp (5e), qui jouera le derby contre le Beerschot dimanche (13h30). Courtrai, qui a réduit la marque sur penalty par Ilombe Mboyo (87e, 1-3), est 9e (14 points).

Yves Vanderhaeghe n'a apporté qu'un seul changement à l'équipe victorieuse de Malines parce qu'il était obligé: appartenant à Anderlecht, Yevhen Makarenko ne pouvait pas jouer et a cédé sa place à Hannes Van der Bruggen. Par contre, Vincent Kompany a respecté sa moyenne de 2,9 changements par match en sortant Landry Dimata, Marco Kana et Josh Cullen pour Mustapha Bundu, Albert Sambi Lokonga et Peter Zulj. Coïncidence, Bundu a forcé un coup de coin mal botté mais Zulj a ramassé le ballon. L'autrichien l'a expédié dans les bras d'Adam Jakubech, qui l'a relâché dans les pieds de Nmecha (6e, 0-1).

Ce troisième goal de l'attaquant allemand, le premier sur action, n'a pas cassé les Kerels, qui ont flirté par deux fois avec l'égalisation. Mais Hannes Delcroix a détourné une tentative de Van der Bruggen (15e) et Hendrik Van Crombrugge a sorti un tir surprise d'Eric Ocansey (17e). Après ces alertes, les Anderlechtois ont recommencé à construire patiemment de l'arrière. Et bien que la verticalité des passes ne soit pas leur fort, ils ont alerté le gardien adverse, qui n'a rien pu faire sur un envoi à 119km/h de Tau (30e, 0-2).

A la reprise, Courtrai a mis plus de pression et Michiel Jonckheere a manqué une occasion de réduire la marque quand Habib Gueye l'a idéalement servi après avoir contourné Delcroix (54e). Anderlecht jouait avec le feu quand Yari Verschaeren a lancé Tau en profondeur. Après avoir laissé Timothy Derijck sur place, le Sud-Africain a placé le ballon au centre à Francis Amuzu, qui était trop court pour le reprendre mais Nmecha a bien suivi l'action (65e, 0-3). Avec une telle avance, Anderlecht ne pouvait laisser filer la victoire. Cela n'a pas empêché Kompany de renforcer son entrejeu en sortant Tau pour Josh Cullen (75e).

Le milieu défensif irlandais s'est distingué en commettant un penalty sur Julien de Sart que Mboyo a transformé (87e, 1-3). Van Crombrugge reste bloqué à une clean sheet mais cette fois, Anderlecht ne s'est pas fait remonter à la marque comme contre Malines, Mouscron et OHL.

