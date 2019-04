Si le RC Genk enlève le titre, il le devra en grande partie au Japonais Junya Ito (26 ans), à nouveau dans tous les bons coups contre Bruges et auteur d'un assist. Parfait inconnu il y a deux mois, il étale sa maestria de semaine en semaine.Comment Genk s'y prend-il pour dénicher de telles perles ?

Dimitri de Condé, le directeur technique de Genk, a-t-il une baguette magique, qui lui permet de sortir, d'un coup, un nouveau talent pour le club limbourgeois ? Il sourit quand on lui pose la question. Non, il n'en a pas. Il a simplement une base de données, Wyscout, un instinct sûr et une équipe de scouting bien rodée, dirigée par son bras droit, Dirk Schoofs.

...