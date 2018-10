JPL: Nouveau coup d'arrêt pour Bruges, tenu en échec par Waasland-Beveren

Cette rencontre se disputait dans une contexte particulier après l'éclatement de l'enquête sur les soupçons de fraude, blanchiment et corruption dans le football belge.

Battus 3-1 par le Standard avant la trêve, les Blauw en Zwart marquent un nouveau coup d'arrêt. Les Brugeois n'ont certainement pas abordé cette rencontre dans les meilleures conditions après l'inculpation de leur coach Ivan Leko dans le cadre de l'enquête. L'entraîneur croate a en tout cas reçu le soutien de ses supporters qui lui ont témoigné leur affection, banderole à l'appui.

Sur le plan sportif, les champions en titre ont immédiatement pris le match en main et mis le pied sur le ballon. Une domination nette qui ne leur a pas permis de se montrer dangereux du côté de Davy Roef, lui aussi auditionné par le juge d'instruction dans le cadre du 'Footgate', qui implique d'ailleurs plusieurs dirigeants waaslandiens.

Déjà très entreprenant en première période, Hans Vanaken a sonné la charge en début de deuxième mi-temps en donnant l'avantage aux siens d'un plat du pied dans le petit filet après s'être appuyé sur Kaveh Rezaei, de retour de blessure et immédiatement titularisé (55e).

Waasland-Beveren s'est alors montré plus incisif dans ses contres et a tout de suite puni Bruges en égalisant à la 60e grâce à une volée d'Apostolos Vallios. La Waaslandiens sont passés tout près de la victoire une dizaine de minutes plus tard avec le survolté Nana Ampomah, passeur décisif sur le 1er but et auteur d'une frappe sur la barre (73e). Bien que déterminé dans ses offensives, Bruges n'est plus parvenu à faire évoluer le score et a même terminé la rencontre à 10 suite à la sortie sur civière de Jelle Vossen dans les dernières minutes.

Au classement, les Blauw en Zwart rejoignent Genk en tête avec 26 points en attendant la rencontre entre les Limbourgeois et Eupen samedi. Waasland-Beveren continue d'enchaîner les bons résultats avec un cinquième match sans défaite (1 victoire) et une 13e place avec 10 points.

Belga