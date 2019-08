JPL: Le Standard renverse Courtrai et prend la tête du championnat

Le Standard de Liège a remporté, in extremis, son match contre Courtrai (2-1) dimanche lors de la cinquième journée de D1A. A dix à la suite de l'exclusion de Maxime Lestienne dès la 23e et menés 0-1 après un but d'Eric Ocansey, les Liégeois ont inversé la tendance grâce Konstantinos Laifis et Selim Amallah dans les dix dernières minutes.

Le Standard © Belga