JPL : Genk bat Courtrai (2-1) grâce à des buts de deux nouveaux arrivés

Le Coutraisien Julien de Sart (13e, 0-1) a inscrit jeudi contre Genk le premier but de la saison 2019-2020 du championnat de Belgique. Mais cela n'a pas permis aux Kerels de surprendre les champions de Belgique, qui ont vu leurs nouvelles recrues Benjamin Nygren (51e, 1-1) et Ianis Hagi (76e, 2-1) marquer un but lors de leur première apparition.

© belgaimage

Courtrai a entamé cette rencontre sans complexe et De Sart a trompé Danny Vukovic d'un tir des trente mètres (13e, 0-1). Par contre, le gardien australien de Genk ne s'est pas laissé surprendre par un autre envoi à distance de Petar Golubovic (22e). A partir de la demi-heure de jeu, Genk a passé la vitesse supérieure et a failli égaliser sur une reprise de la tête de près de Junya Ito (35e). Cependant suite à un réflexe de Sébastien Bruzzese, le ballon a heurté la transversale avant que Hannes Van Der Bruggen ne le dégage in extrémis. Le gardien de Courtrai s'est encore distingué sur une tentative de Manuel Benson (40e) et les Kerels ont tenu bon jusqu'au repos même s'ils n'ont pas quitté leur moitié de terrain. A la reprise, le champion en titre a égalisé par le prodige suédois Nygren, 18 ans (51e, 1-1). Les temps devenaient durs pour Courtrai mais Bruzzese a gardé son calme sur une reprise d'Aly Samatta (56e). Pour tenter de ralentir le flux offensif limbourgeois, Yves Vanderhaeghe a effectué ses trois changements, en faisant monter au jeu des éléments moins offensifs. Cela n'aura pas servi car, monté au jeu à la place de Nygren (74e), Hagi, 20 ans, a imité son équipier scandinave en marquant un but lors de son premier match (76e, 2-1).