JPL: Gand s'impose à Ostende (0-4) et intègre le top 6

Grâce à Stallone Limbombé (17e, 87e), Roman Yaremchuk (43e) et Giorgi Chakvetadze (59e), les Buffalos intègrent le top 6 (17 points). Ostende (14 points) reste 9e. Plus tôt dans l'après-midi, Anderlecht (23 points) a conservé la troisième place en battant le Cercle Bruges (4-2). Charleroi et Zulte-Waregem clôtureront la 11e journée à 20 heures.

Pour sa première sélection, Jess Thorup n'a pas apporté de gros changements à La Gantoise. Le coach danois s'est contenté de remplacer Lovre Kalinic et Dylan Bronn blessés et Brecht Dejaegere suspendu. Avec Yaremchuk en pointe, Chakvetadze et Limbombe sur les flancs, les Buffalos ont directement fait un clin d'oeil à Fabrice Ondoa. Mais le gardien camerounais s'est montré plus rapide que Chakvetadze (5e).

Dans un premier temps, la chance n'était pas du côté de La Gantoise: elle perdait Birger Verstraete suite à une faute de Jordi Vanlerberghe auquel Nathan Verboomen a montré une carte jaune après avoir consulté les images (12e). Par contre, les Buffalos ont été heureux de voir un tir de Limbombe être dévié dans son but par Zarko Tomasevic (17e, 0-1). Ostende a tenté de réagir.

Mais si sur le plan organisationnel, les Kustboys ne se débrouillaient pas trop mal, ils n'étaient pas en phase offensivement. Fernando Canesin et Sidrit Guri ont reçu peu de ballons et Sander Coopman avait beau faire de son mieux, il n'était pas dangereux dans les seize mètres. Cela contrastait avec leurs adversaires: après avoir récupéré le ballon, Arnaud Souquet a centré en direction de Yaremchuk, qui s'est montré plus malin que Wout Faes (43e, 0-2).

Pour tenter d'inverser la situation, Gert Verheyen a laissé Guri et Brecht Capon au vestiaire pour Fashion Sakala et Indy Boonen (46e). Cette manoeuvre n'a pas empêché Gand de bénéficier de larges espaces que Chakvetadze n'a pas exploités directement (48e). Mais le Géorgien a bien profité d'une gaffe de Canesin pour marquer son premier but de la saison (59e, 0-3). La Gantoise tenait la victoire qu'elle attendait depuis le 2 septembre (6e journée). Un succès que Limbomba a tenu à rendre plus plantureux: après avoir vu un but annulé par la VAR (82e), l'attaquant s'est vengé (87e, 0-4).

Belga