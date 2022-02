Pour entamer 2022, l'Union a dévoré son calendrier gargantuesque avec un appétit inattendu. De quoi consacrer logiquement son coach et son poumon préféré.

On prévoyait le pire pour le leader du championnat, chamboulé par les inévitables rumeurs du mercato et confronté à un agenda de sommets successifs. Finalement, l'Union sort de son terrible mois de janvier plus renforcée que jamais. Elle le doit en grande partie à un Felice Mazzù parvenu à maintenir tous ses hommes en éveil, d'une reprise dans le brouillard sérésien à un enivrant retour du public pour le derby bruxellois. Souvent placé et rarement gagnant au scrutin mensuel depuis le début de la saison, le Sambrien réussit enfin la passe de deux après son sacre du mois d'août, devançant de peu un Dominik Thalhammer qui a transformé le Cercle.

Chez les joueurs aussi, la lutte entre Brugeois et Bruxellois a fait rage. Le virevoltant Rabbi Matondo est parvenu à devancer une concurrence féroce incarnée par Michel-Ange Balikwisha, Lazare Amani et Bas Dost, mais doit finalement s'incliner devant un Casper Nielsen hors-normes. Infatigable et toujours lucide, le Danois a avalé les kilomètres, dévoré les milieux de terrain adverses, et planté deux buts précieux au Parc Duden, face à Genk puis à Anderlecht, pour permettre à ses couleurs de faire un peu plus la course en tête.

LE PALMARÈS

JOUEUR DU MOIS

Août 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

Septembre 2021 : Nikola Storm (Malines)

Octobre 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

Novembre 2021 : Deniz Undav (Union SG)

Décembre 2021 : Sergio Gómez (RSC Anderlecht)

Janvier 2021 : Casper Nielsen (Union SG)

COACH DU MOIS

Août 2021 : Felice Mazzù (Union SG)

Septembre 2021 : Bernd Hollerbach (Saint-Trond)

Octobre 2021 : Wouter Vrancken (Malines)

Novembre 2021 : Jordi Condom (RFC Seraing)

Décembre 2021 : Vincent Kompany (RSC Anderlecht)

Janvier 2021 : Felice Mazzù (Union SG)

