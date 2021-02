Auteurs d'un sans-faute pour débuter l'année, les Brugeois ont dominé les scrutins du mois de janvier.

Comment lutter contre les Blauw en Zwart ? La question, inévitablement sur toutes les lèvres au cours de ce mois de janvier où les Brugeois n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires, se pose également à l'heure de voter pour le joueur et l'entraîneur du mois. Ni le janvier de folie de Fashion Sakala, sept fois buteur et huit fois décisif, ni la folle remontée du Malines de Wouter Vrancken n'auront suffi pour détrôner Noa Lang et Philippe Clement, déjà sacrés en décembre et à nouveau récompensés par notre rédaction et nos lecteurs au bout d'un mois de janvier conclu avec dix-huit points sur dix-huit.

Homme du match à un rythme quasi hebdomadaire, l'ailier néerlandais est devenu le véritable patron du jeu brugeois. Quatre buts et quatre passes décisives en six matches, mais aussi une emprise sans cesse croissante sur le jeu, qui ferait presque passer Hans Vanaken et ses deux Souliers d'Or pour un docile lieutenant de l'extravagant général Noa.

Quant à Philippe Clement, il profite d'un calendrier momentanément orphelin de voyages européens pour faire carburer ses hommes à plein régime. Sur les 42 derniers points mis en jeu, Bruges en a pris 37, alors qu'aucune autre équipe n'est parvenue à engranger plus de 25 unités dans le même laps de temps. Comme une preuve supplémentaire que ces derniers mois, le Club ne boxe pas dans la même catégorie que ses concurrents.

LE PALMARÈS

JOUEUR DU MOIS

Août 2020 : Raphaël Holzhauser (Beerschot)

Septembre 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi)

Octobre 2020 : Xavier Mercier (OHL)

Novembre 2020 : Theo Bongonda (Genk)

Décembre 2020 : Noa Lang (Bruges)

Janvier 2021 : Noa Lang (Bruges)

COACH DU MOIS

Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)

Septembre 2020 : Marc Brys (OHL)

Octobre 2020 : Marc Brys (OHL)

Novembre 2020 : Hernan Losada (Beerschot)

Décembre 2020 : Philippe Clement (Bruges)

Janvier 2021 : Philippe Clement (Bruges)

