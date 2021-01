Le Néerlandais est élu Joueur du mois de décembre, et ses prestations ont également servi Philippe Clement.

Le mois de décembre est celui des Blauw en Zwart. Grâce, notamment, aux actions décisives de Noa Lang (deux buts et trois passes décisives), mais surtout à un douze sur quinze qui a permis à ses hommes de reprendre les rênes du championnat, alternativement contestées par Charleroi, le Beerschot et Genk depuis le début de saison, Philippe Clement s'est vu nommé coach du mois de décembre, devant un Vincent Kompany qui semble avoir trouvé la bonne formule pour faire carburer ses Mauves et un Nicky Hayen auteur d'un redressement spectaculaire à Waasland-Beveren, quelques semaines après avoir affronté de persistantes rumeurs de départ. Double champion de Belgique en titre, le coach du Club semble bien parti pour réussir la passe de trois, avec l'arrivée de Bas Dost qui doit l'aider à résoudre ses petits problèmes de finition.

Voilà un Néerlandais de plus dans le vestiaire brugeois, où la réussite se teinte souvent d'oranje. Face à une concurrence féroce, incarnée par Lukas Nmecha, Aboubakary Koita, Thomas Henry et son coéquipier Simon Mignolet, Lang est sacré Joueur du mois grâce au plébiscite de nos lecteurs. Sa dernière sortie de l'année, avec un doublé contre Eupen ponctué par une exceptionnelle passe décisive en talonnade à destination de David Okereke, aura probablement pesé lourd dans les coeurs de ceux qui n'oublient jamais la dernière impression.

LE PALMARÈS

JOUEUR DU MOIS

Août 2020 : Raphaël Holzhauser (Beerschot)

Septembre 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi)

Octobre 2020 : Xavier Mercier (OHL)

Novembre 2020 : Theo Bongonda (Genk)

Décembre 2020 : Noa Lang (Bruges)

COACH DU MOIS

Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)

Septembre 2020 : Marc Brys (OHL)

Octobre 2020 : Marc Brys (OHL)

Novembre 2020 : Hernan Losada (Beerschot)

Décembre 2020 : Philippe Clement (Bruges)

