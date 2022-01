Équipe la plus performante depuis la dernière trêve internationale, Anderlecht place son coach et son arrière gauche au sommet de la hiérarchie du mois écoulé.

S'il n'y avait eu ce coup de tête de Hans Vanaken à cinq minutes du coup de sifflet final, libérateur pour les tribunes en apnée du stade Jan Breydel, le bilan anderlechtois en décembre aurait été parfait. Les Mauves peuvent-ils pour autant faire la fine bouche, avec un partage chez le double champion en titre ? Difficile de se plaindre quand le reste du bilan affiche quatre victoires en championnat avec 17 buts marqués, ainsi qu'une qualification sans appel pour les demi-finales de la Coupe.

Remis en cause pour certains de ses choix, notamment celui du système de jeu en 4-2-2-2, Vincent Kompany a fait taire ses détracteurs. Tant pis si le process passe au second plan, avec le seul Yari Verschaeren comme titulaire issu de Neerpede. L'ancien capitaine des Diables semble avoir trouvé la bonne formule, et son bilan quasi irréprochable de décembre le place au sommet de la hiérarchie mensuelle des coaches du Royaume, devant l'épatant Dominik Thalhammer qui a transformé le Cercle en machine à pressing, et le toujours régulier Felice Mazzù et ses troupes unionistes.

Chez les joueurs, si les statistiques plaidaient en faveur de Lior Refaelov, l'homme de la fin d'année est incontestablement Sergio Gómez. L'Espagnol transformé en arrière latéral est devenu une incroyable usine à passes décisives, avec des infiltrations bien senties conclues par des centres millimétrés. Le gaucher devant une concurrence virevoltante, laissant les dribbleurs Rabbi Matondo ou Benson Manuel dans son rétroviseur, et ce même s'il s'est montré moins prolifique en assists que le spécialiste national Xavier Mercier.

LE PALMARÈS

JOUEUR DU MOIS

Août 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

Septembre 2021 : Nikola Storm (Malines)

Octobre 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

Novembre 2021 : Deniz Undav (Union SG)

Décembre 2021: Sergio Gómez (RSC Anderlecht)

COACH DU MOIS

Août 2021 : Felice Mazzù (Union SG)

Septembre 2021 : Bernd Hollerbach (Saint-Trond)

Octobre 2021 : Wouter Vrancken (Malines)

Novembre 2021 : Jordi Condom (RFC Seraing)

Décembre 2021: Vincent Kompany (RSC Anderlecht)

