Le Camerounais porte le secteur offensif de l'Antwerp, et emmène son coach dans le sillage de ses exploits individuels.

Buteur face à Courtrai, puis sur la pelouse de Bruges, Didier Lamkel Zé poursuit sur la lancée d'un début d'année 2021 exceptionnel. Titulaire douze fois et décisif à dix reprises, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée de Frank Vercauteren sur le banc du Great Old, le Camerounais devance Junya Ito pour ce scrutin de meilleur joueur du mois écoulé, à la fois chez nos lecteurs et pour les membres de notre rédaction.

Acteur majeur du 6/6 réalisé par ses couleurs en mars, le numéro 7 du Bosuil offre également à son nouveau coach le trophée d'entraîneur du mois. Parce que même si le spectacle est loin d'être au rendez-vous, l'Antwerp a pris la totalité de l'enjeu lors de ses deux sorties (celle contre OHL comptait pour le mois précédent) de mars. Réduits très rapidement à dix à Courtrai, héroïques et opportunistes au Jan Breydel Stadion, les Anversois ont presque composté leur billet pour le sprint final.

LE PALMARÈS

JOUEUR DU MOIS

Août 2020 : Raphaël Holzhauser (Beerschot)

Septembre 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi)

Octobre 2020 : Xavier Mercier (OHL)

Novembre 2020 : Theo Bongonda (Genk)

Décembre 2020 : Noa Lang (Bruges)

Janvier 2021 : Noa Lang (Bruges)

Février 2021 : Gianni Bruno (Zulte Waregem)

Mars 2021 : Didier Lamkel Zé (Antwerp)

COACH DU MOIS

Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)

Septembre 2020 : Marc Brys (OHL)

Octobre 2020 : Marc Brys (OHL)

Novembre 2020 : Hernan Losada (Beerschot)

Décembre 2020 : Philippe Clement (Bruges)

Janvier 2021 : Philippe Clement (Bruges)

Février 2021 : Alexander Blessin (Ostende)

Mars 2021 : Frank Vercauteren (Antwerp)

