Chaque mois, la rédaction et les lecteurs de Sport/Foot Magazine élisent le meilleur joueur du championnat. En novembre, impossible de passer à côté des chiffres fous du gaucher de Genk.

Le réveil sonne en octobre. Parce qu'au soir de la défaite au Beerschot, qui scelle le sort d'Hannes Wolf, Theo Bongonda quitte la pelouse prématurément quand l'arbitre lui montre du rouge pour un coup de coude synonyme de trois rencontres loin des terrains. Le retour sur le pré se fait sous les ordres d'un Jess Thorup qui installe alors un 3-4-2-1 qui rapproche son gaucher du but adverse. Le résultat est presque immédiat.

Un match victorieux mais muet contre Charleroi, avant une série folle de cinq matches consécutifs à trouver le chemin des filets. En 450 minutes, Bongonda marque huit fois, et sept de ces buts s'empilent entre la onzième et la quatorzième journée, dates prises en compte pour l'élection de joueur du mois d'octobre où il devance le dernier rempart du Standard Arnaud Bodart, héroïque dans les deux surfaces le mois dernier.

Salué d'un doigt d'honneur teinté de déception sur les réseaux sociaux, le départ de Thorup n'enraie pas la machine Bongonda, enfin lancée après une arrivée laborieuse dans le Limbourg à l'été 2019. Il aura fallu attendre un peu plus d'un an pour que les huit millions dépensés par Genk trouvent un écho sur le terrain, mais rien ne semble désormais pouvoir arrêter l'ancien du Celta Vigo. Pendant l'interim de Domenico Olivieri ou dès la prise de fonction de John van den Brom, le tarif reste identique. Bongonda facture des buts, et rarement à l'unité. Son trio avec Junya Ito et Paul Onuachu est l'un des plus redoutables du championnat.

Dans un secteur offensif national en manque de gauchers, son profil pourrait forcément taper dans l'oeil de Roberto Martinez, toujours attentif aux joueurs capables de faire de telles différences à proximité du but adverse. Bongonda peut-il maintenir cette forme diabolique jusqu'en mars, date du prochain rassemblement des Diables? Si la réponse est affirmative, il faudra incontestablement compter avec cette équipe de Genk jusqu'au sprint final du championnat. Parce que ce Bongonda-là n'est pas fait pour jouer les seconds rôles.

LE RÉSULTAT

1. Theo Bongonda (Genk)

2. Arnaud Bodart (Standard)

3. Lior Refaelov (Antwerp)

4. Ismaïla Coulibaly (Beerschot)

5. Junya Ito (Genk)

LE PALMARÈS

Août 2020 : Raphael Holzhauser (Beerschot)

Septembre 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi)

Octobre 2020 : Xavier Mercier (OHL)

Novembre 2020 : Theo Bongonda (Genk)

