L'homme était encore l'adjoint de Frank Vercauteren à l'Antwerp la saison dernière.

L'Excel Mouscron a complété le staff du nouvel entraîneur, Enzo Scifo, avec les arrivées de José Jeunechamps comme adjoint et de Pieter-Jan Sabbe en tant qu'entraîneur des gardiens. Le club, relégué en 1B Pro League, l'a confirmé mercredi sur Twitter.

Jeunechamps, 54 ans, était sans club depuis son départ de l'Antwerp, où il était le T2 de Frank Vercauteren. Dans sa carrière, Jeunechamps est passé notamment par Seraing, le Standard, où il a été entraînement intérimaire en 2017, Metz, Charlton, le Cercle Bruges et Oud-Heverlee Louvain.

Sabbe, 41 ans, a notamment entraîné les gardiens de l'Antwerp, du Cercle Bruges et de Lokeren et s'occupe des gardiens de l'équipe nationale belge U18. Jeunechamps et Sabbe intègrent un staff qui comprenait déjà l'entraîneur Enzo Scifo et l'assistant Emile Mpenza.

L'Excel Mouscron a complété le staff du nouvel entraîneur, Enzo Scifo, avec les arrivées de José Jeunechamps comme adjoint et de Pieter-Jan Sabbe en tant qu'entraîneur des gardiens. Le club, relégué en 1B Pro League, l'a confirmé mercredi sur Twitter. Jeunechamps, 54 ans, était sans club depuis son départ de l'Antwerp, où il était le T2 de Frank Vercauteren. Dans sa carrière, Jeunechamps est passé notamment par Seraing, le Standard, où il a été entraînement intérimaire en 2017, Metz, Charlton, le Cercle Bruges et Oud-Heverlee Louvain. Sabbe, 41 ans, a notamment entraîné les gardiens de l'Antwerp, du Cercle Bruges et de Lokeren et s'occupe des gardiens de l'équipe nationale belge U18. Jeunechamps et Sabbe intègrent un staff qui comprenait déjà l'entraîneur Enzo Scifo et l'assistant Emile Mpenza.