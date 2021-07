L'actualité revue et commentée par un acteur du championnat de Belgique: Cette semaine, c'est le défenseur de Charleroi Joris Kayembe qui s'y colle.

Une petite ville située près de la ligne de front avec les séparatistes pro-Russes dans l'est de l'Ukraine va désormais s'appeler New York, retrouvant son nom d'antan en vertu d'une résolution votée par le Parlement ukrainien. Toi, si tu devais chiper un prénom, tu prendrais lequel?

Une petite ville située près de la ligne de front avec les séparatistes pro-Russes dans l'est de l'Ukraine va désormais s'appeler New York, retrouvant son nom d'antan en vertu d'une résolution votée par le Parlement ukrainien. Toi, si tu devais chiper un prénom, tu prendrais lequel? JORIS KAYEMBE: Je me suis jamais posé cette question. Mais mon blaze avec les potes, c'est "La Tenace". Parce que je ne lâche jamais rien. Depuis que je suis petit. Que ce soit au foot dans la rue ou dans les conversations. C'est resté encore aujourd'hui. Mes amis proches de Bruxelles m'appellent comme ça: "Kayembe La Tenace". Et à Charleroi, Parfait ( Mandanda, ndlr) a repris le flambeau depuis que Dieumerci Ndongala lui a dit qu'il m'appelait comme ça. Un serval évoluant en liberté à Atlanta est recherché par le service des ressources naturelles de l'État de Géorgie. Le petit félin sauvage, originaire d'Afrique, a notamment été aperçu dans le lit d'une habitante de Brookhaven, non loin d'Atlanta. Celle-ci a découvert l'animal dans sa chambre en se réveillant. La dernière fois que tu as sauté au plafond? KAYEMBE : Quand j'étais petit, j'avais très peur des films d'horreur. Dans ma chambre, je voyais des ombres, ça me faisait flipper de ouf. C'est principalement la faute de Paranormal Activity, un film qui a laissé pas mal de traces chez moi ( Il rit). Je l'ai vu très jeune et je n'ai jamais osé le revoir depuis. Quatorze personnes, dont des médecins, ont été arrêtées en Inde après la découverte d'une vaste arnaque au faux vaccin contre le Covid-19. Environ 2.500 victimes croyant se faire immuniser contre le virus ont en fait reçu des injections d'eau salée. Toi, c'est quoi ton meilleur remède contre la gueule de bois? KAYEMBE: Je ne bois pas d'alcool, jamais, donc je n'ai pas ce problème-là. Mais comme tout le monde, j'ai ma petite nourriture plaisir qui me redonne le moral quand je suis un peu dans le gaz. Dans mon cas, c'est un bon snack. Un dürüm pita, sauces brasil-samouraï, salade, maïs et frites dedans. Mon snack référence, c'est le snack de Wemmel. C'est le seul, vous ne pouvez pas le louper, juste sur le rond-point. Salvatore Garau, l'artiste italien à l'origine de la sculpture invisible " Io Sono" ("Je suis", en français), est accusé de plagiat. L'Américain Tom Miller affirme en effet que l'oeuvre est fortement inspirée de son propre travail immatériel, baptisé " Nothing" ("Rien", en VF). Est-ce que copier un cancre, c'est tricher? KAYEMBE : En tout cas, moi, j'ai toujours été assez malin pour ne pas tricher sur des gars qui avaient de moins bonnes notes que moi. Mais bien sûr que je trichais, comme tout le monde! J'écrivais les réponses sur ma main ou je glissais une feuille dans la poche, voire, le grand classique, dans la trousse. L'Américain Joey Chesnut, champion dans l'art d'engloutir les hot-dogs, a battu son propre record en en avalant 76 en dix minutes lors d'une compétition à New York. Toi, c'est qui la dernière personne qui t'a gavée? KAYEMBE : Là, tu m'en colles une belle. Je pense à un pote, je ne vais pas dire son nom, mais il m'a gavé récemment. Il ne comprenait pas ce que je lui expliquais au téléphone et je lui ai raccroché au nez. C'était un bête truc, il devait venir prendre ma voiture pour aller au garage, mais il m'a laissé en plan. Andrew Devers, un randonneur perdu, a survécu huit jours en mangeant des baies sauvages et en buvant l'eau d'une rivière dans l'État américain de Washington. Il date de quand ton dernier régime? KAYEMBE : Je n'en fais pas habituellement, mais là, exceptionnellement, j'en ai fait un avec ma femme. C'était en décembre et on voulait être bien pour partir en vacances à Dubaï. En vrai, c'était plus pour elle que pour moi ( Il rit), mais on s'est quand même infligé un mois de salades à fond et d'eau gazeuse toute la journée. On se privait vraiment de tout!