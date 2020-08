L'attaquant international canadien Jonathan David quitte la Gantoise pour rejoindre l'équipe française de Ligue 1 de Lille, ont annoncé les deux clubs de football.

Le transfert de l'attaquant de 20 ans implique un montant de plus de 30 millions d'euros plus les primes, ce qui en fait le transfert sortant le plus cher jamais effectué en D1 belge, a confirmé la formation gantoise.

Le précédent record s'élevait à 25 millions d'euros et était partagé par Youri Tielemans (en 2017 du RSC Anderlecht à l'AS Monaco) et le Brésilien Wesley (l'année dernière du Club Bruges à Aston Villa).

David a signé un contrat pour cinq saisons et doit succéder au Stade Pierre-Mauroy à l'ex-Carolo Victor Osimhen, récemment vendu pour 70 millions d'euros au club de Naples de Dries Mertens.

Lundi soir, le journal sportif français L'Equipe a déjà divulgué qu'un accord avait été trouvé entre les clubs et que seuls les tests médicaux devaient avoir lieu avant la signature officielle du contrat de cinq ans. Cette nouvelle n'a pas été une surprise, car David avait déjà envisagé un transfert et, lors d'une visite antérieure au club des Hauts de France, il avait été convaincu par le projet lillois qu'il préférait à un transfert en Premier League, où il y avait un intérêt plus que concret de la part du promus Leeds United.

Les Gantois gagnent le pactole, mais pour des raisons sportives ils auraient préféré conserver une année supplémentaire le Canadien dont le contrat s'achevait en juin 2023.

La réaction de Jonathan David: "J'ai beaucoup attendu cette journée" Le feuilleton est terminé: Lille a annoncé l'arrivée de Jonathan David, 20 ans, qui jouait jusqu'ici avec La Gantoise, vice-champion de Belgique la saison dernière. L'attaquant canadien s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. "Je suis très content", a expliqué David. "J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le président, Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs." "Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J'aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment."

David est arrivé gratuitement à Gand en janvier 2018 en provenance d'Ottawa ISC. Après un peu plus de six mois à Gand au début de la saison 2018-2019, le Canadien était déjà proche d'une position de titulaire, et au fur et à mesure que la compétition progressait, David a montré de plus en plus de talent. La saison dernière fut celle de l'éclosion. Jonathan David a inscrit 23 buts (18 en championnat co-meilleur buteur avec Mbokani) et donné 10 assists en 40 matchs. Il quitte la Ghelamco Arena avec un total de 37 buts et 15 passes décisives sous le maillot des Buffalos.

