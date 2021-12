Le technicien néerlandais n'a pas survécu au partage du club limbourgeois à Malines alors qu'il fut pourtant en supériorité numérique pendant une partie de la rencontre. Genk n'a pas gagné de match depuis le 31 octobre.

Genk s'est séparé lundi de l'entraîneur John van den Brom. Le Néerlandais de 55 ans dirigeait le club depuis novembre 2020. Actuellement huitième du championnat, Genk n'a plus gagné depuis le 31 octobre et un large succès 2-6 à Zulte Waregem.

Einde samenwerking met John van den Brom



▶️ https://t.co/DUL0ySLSoZ pic.twitter.com/2Un8JBzcZf — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 6, 2021

"La direction du club a pris cette décision car les résultats ne sont pas en adéquation avec les qualités du noyau des joueurs et avec les ambitions que nous avons affichées ensemble cette saison", a écrit club limbourgeois dans un communiqué. Glen Riddersholm , l'adjoint danois arrivé il y a quelques semaines et Domenico Olivieri se chargeront de la gestion sportive au quotidien, a encore indiqué Genk.

