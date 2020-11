John van den Brom, cité comme candidat à la succession de Jess Thorup à Genk, était absent à l'entraînement du FC Utrecht vendredi matin, a indiqué le club néerlandais sur son compte Twitter.

"L'entraînement de l'équipe première est provisoirement dirigé par René Hake et Rick Kruys. John van den Brom et Dennis Haar ont été libérés pour boucler leur transfert", indique le FC Utrecht vendredi, à deux jours de son match contre l'Ajax en Eredivisie.

John van den Brom, ancien entraîneur d'Anderlecht, avait pris la tête d'Utrecht en début de saison, où il a succédé à une autre vieille connaissance du football belge, Dick Advocaat.

Le coach néerlandais de 54 ans est désormais cité à Genk pour succéder à Jess Thorup parti au FC Copenhague un peu plus d'un mois après son arrivée à la Luminus Arena. Le Danois avait remplacé Hannes Wolf, licencié le 15 septembre au lendemain d'une défaite 5-2 au Beerschot.

John van den Brom avait été l'entraîneur d'Anderlecht entre 2012 et avril 2014, remportant le titre en 2013. La saison suivante, il avait été licencié peu avant les playoffs.

