Il va rejoindre le club américain de St. Louis City SC, qui intègrera la MLS lors de la saison 2023-2024, l'a annoncé jeudi. Klauss terminera d'abord la saison avec les Canaris.

Joao Klauss va continuer sa carrière en MLS, le championnat nord-américain de football. L'attaquant de 25 ans, prêté par Hoffenheim à Saint-Trond, a signé un contrat de trois ans et demi, avec une saison supplémentaire en option, en faveur de St. Louis City SC. Le club américain, qui intègrera la MLS lors de la saison 2023-2024, l'a annoncé jeudi.

Klauss terminera d'abord la saison avec les Canaris avant de rejoindre la ville du Missouri.

Né au Brésil, Klauss, qui dispose aussi de la nationalité allemande, a également évolué au Standard. Il a compilé 9 buts et 10 assists en 47 matches pour les Rouches entre janvier 2021 et janvier 2022.

