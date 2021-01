Le Standard de Liège a présenté ce lundi à la presse son nouvel attaquant brésilien, Joao Klauss de Mello (23 ans), dont la venue a été officialisée par le club liégeois la semaine dernière. Le joueur d'Hoffenheim a été prêté au Standard pour une durée de 18 mois avec option pour un transfert définitif et portera le numéro 14 pour le reste de la saison.

L'attaquant d'un mètre 90, sacré meilleur buteur et joueur en Finlande en 2018, dit apprécier la façon de travailler du nouveau coach Mbaye Leye ainsi que sa façon de penser. Le feeling semble être bien passé. "C'est quelqu'un qui comprend les joueurs", a-t-il indiqué, "il est assez jeune, il n'est là que depuis quelques semaines, il fait encore des erreurs mais je suis sûr qu'il va s'améliorer". Présenté par son entraîneur comme un joueur mobile capable de résister aux charges dans le rectangle, ce Brésilien, aux origines allemandes et italiennes, aura pour tâche de pallier les carences offensives du Standard, dues notamment à la mise à l'écart récente du duo Obbi Oulare-Felipe Avenatti, renvoyé dans le noyau des U21. Le joueur, qui a quitté le cocon familial dès l'âge de 10 ans pour jouer au football, s'est montré confiant pour le reste de la saison et n'a pas caché sa volonté de rester longtemps en bord de Meuse. "Notre objectif, c'est de finir dans le top 2 ou 3, je suis sûr que l'on va faire une bonne saison, ce serait génial si je restais longtemps ici, j'aime la vie en Europe." Joao Klauss de Mello a cité le Belge Lukaku parmi les quelques grands buteurs qu'il admire, au même titre qu'Ibrahimovic.