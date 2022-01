On ne connait pas les termes du contrat d'Al-Dakhil alors que l'attaquant brésilien a vu son prêt résilié avec le Standard et a été prêté par Hoffenheim aux Trudonnaires.

Joao Klauss, qui a commencé le championnat avec le Standard, terminera la saison à Saint-Trond, où il est prêté par Hoffenheim, a annoncé le STVV lundi.

L'attaquant brésilien de 24 ans appartient à Hoffenheim, qui l'avait prêté pour un an et demi au Standard en janvier 2021. Auteur de 5 buts en 19 matchs de championnat la saison passée, il a connu une première partie de saison 2021-2022 compliquée, avec seulement 2 buts en 20 matchs de Jupiler Pro League pour les 'Rouches'. Il rejoint à présent Saint-Trond pour un prêt de six mois. Formé au Gremio, Klauss avait signé à Hoffenheim en janvier 2017. Il a ensuite été prêté au HJK Helsinki et au LASK avant d'arriver au Standard.

Le défenseur Ameen Al-Dakhil quitte le Standard pour Saint-Trond, a annoncé lundi le STVV.

Né en Irak, Al-Dakhil, 19 ans, est arrivé en Belgique quand il avait 5 ans. Il a terminé sa formation au Standard, qu'il a rejoint en 2017. Le jeune défenseur a débuté en équipe première cette saison. Titulaire sous la direction de Mbaye Leye, il a perdu sa place avec l'arrivée de Luka Elsner sur le banc liégeois. Il compte 13 présences en championnat. Saint-Trond n'a pas donné de précision quant au contrat d'Al-Dakhil.

