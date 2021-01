Le Standard de Liège a obtenu le prêt de l'attaquant brésilien João Klauss, 23 ans, jusqu'en juin 2022 (avec une option de transfert définitif). Il arrive en provenance d'Hoffenheim.

Formé au Grêmio, Klauss a été transféré à Hoffenheim en janvier 2017. Il a été prêté de mars à décembre 2018 au HJK Helsinki, où il a marqué 24 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues.

En Finlande, il a remporté le championnat et a été sacré meilleur buteur et joueur de la Veikkausliiga.

De janvier 2019 à juillet 2020, il a été prêté au LASK, en Autriche, où son compteur affiche 24 buts en 61 matchs. Cette saison, avec Hoffenheim, il a participé à quatre rencontres de Bundesliga et cinq d'Europa League, où il a joué deux fois contre La Gantoise.

✍ Welcome João Klauss 🇧🇷 pic.twitter.com/mQlOGA5PNr — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 13, 2021

