Le joueur de Malines s'est officiellement engagé avec les Rouches. Il s'agit de la deuxième recrue des Principautaires ce mardi après l'annonce de la venue de Mathieu Cafaro dans la matinée.

Le Standard de Liège, le FC Malines et Joachim Van Damme ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain belge. Né à Beveren le 23 juillet 1991 (30 ans), Van damme a commencé sa carrière professionnelle en 2008 à Beveren (24 matches, 1 but/1 assist), devenu en 2010 Waasland-Beveren où il a évolué jusqu'en 2012 et puis à nouveau lors de la saison 2017-2018 (88 matches, 12 buts/8 assists).

✍ 𝑾𝒆𝒍𝒌𝒐𝒎 Joachim Van Damme 🇧🇪 pic.twitter.com/VUnKIxwNUc — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 11, 2022

De 2012 à 2016 et depuis 2018, il évoluait au FC Malines (150 matches, 16 buts/9 assists) où il a remporté la Coupe de Belgique en 2019. Il s'agit du deuxième renfort annoncé par le club liégeois après l'officialisation dans la matinée de la venue du Français Mathieu Cafaro en provenance du Stade de Reims.

