Jhon Janer Lucumi Bonilla, de l'or en barre pour Genk

Une demi-heure après la victoire contre Malmö, le staff de Genk a envoyé ses réserves piquer quelques sprints. Jhon Lucumi, le défenseur colombien de vingt ans, était ménagé cinq jours après sa brillante prestation contre Anderlecht. Il compte déjà cinq titularisations en qualifications pour l'EL et quatre en championnat, plus un aller-retour Colombie-USA, son équipe nationale ayant affronté le Venezuela et l'Argentine. Tout va vite, trop vite, d'où cette pause. Du banc, il a pu voir ses rivaux JosephAidoo et SébastienDewaest neutraliser sans peine leur adversaire direct. Le Limbourg peut être tranquille : il a compensé le départ d' OmarColley.

