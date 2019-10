Jess Thorup a débarqué du Danemark le 10 octobre 2018 pour devenir l'entraîneur de Gand. Quel regard porte-t-il sur cette année ?

Jess Thorup n'est pas près d'oublier son arrivée en Belgique. En une du magazine qui annonce l'arrivée du Danois, on titre sur un scandale qui vient d'éclater. L'ancien avant s'en souvient bien. " Je me suis demandé dans quoi je tombais. Le championnat de Belgique me semblait propre, normal. J'ai donc été stupéfait. "

...