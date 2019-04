Jeremy Perbet offre la victoire à Charleroi dans les arrêts de jeu à Eupen

Battu lors des deux premières journées du playoff 2A, le Sporting de Charleroi, qui allait arriver in extremis à ses fins grâce à un but de son attaquant français Jeremy Perbet dans les arrêts de jeu, n'avait d'autre alternative que vaincre à l'AS Eupen dimanche soir, pour pouvoir encore caresser un mince espoir de terminer en tête de la poule.

Il a donc pris d'emblée les choses en mains au Kehrweg. Mais l'Alliance a réussi à équilibrer les échanges, et aurait même pu mener au repos. Un coup-franc de son capitaine Luis Garcia a en effet touché le poteau à la 45e. Adama Niane avait auparavant tiré juste au-dessus de la transversale d'Hendrik Van Crombrugge, après une interception manquée de Rocky Bushiri, à la 38e. Eupen se montra le plus pressant à la reprise, Yuta Toyokawa sollicitant notamment le gardien carolo Nicolas Penneteau à la 55e. Mais son tir aboutit en plein dans les bras du Français. On s'acheminait vers un nul blanc lorsque Victor Osimhen a débordé sur le flanc droit dans le temps additionnel, avant de servir Perbet, qui avait remplacé Marco Ilaimaharitra à la 83e, dans le rectangle. Celui-ci a calmement pivoté autour d'Alessio Castro-Montes, avant de frapper hors de portée de Van Crombruggen (0-1, 90e+2, score final).

C'est le 105e but de Perbet en Jupiler Pro League, le 36e pour Charleroi, le 6e cette saison. Charleroi, désormais quatrième avec 3 points, accueille Westerlo (5 points), troisième, dimanche prochain. Eupen, cinquième, a également 3 points, avant son déplacement de samedi au Beerschot Wilrijk (1 point), sixième et dernier.

Enfin Saint-Trond, leader avec 7 points, reçoit Ostende (6 points), son dauphin, samedi à l'occasion de la tête d'affiche de la 4e journée.