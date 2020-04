Jelle Van Damme envisage une action en justice contre le Sporting Lokeren, son avocat Omar Souidi l'a confirmé à Belga. Déclaré en faillite lundi, le club doit encore de l'argent à l'ancien Diable Rouge.

Van Damme était revenu l'été dernier au Daknam où il avait joué durant sept ans dans les équipes de jeune. Avec son expérience, le défenseur devait ramener Lokeren le plus vite possible en D1A. Le président Louis de Vries avait offert un salaire généreux à l'ancien joueur de l'Ajax, d'Anderlecht et du Standard. Mais Van Damme précise qu'il n'a pas encore reçu sa prime à la signature ni ses derniers salaires. L'ancien Diable Rouge a donc fait appel à un avocat. "Jelle se sent trompé et tenu en otage par Louis de Vries", a confirmé maître Omar Souidi. "Les articles de presse d'aujourd'hui sont peut-être prématurés. Je suis toujours en train d'étudier le dossier. Après une analyse détaillée, je pourrai le conseiller de poursuivre ou non le club en justice."