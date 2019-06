Le Real Madrid n'a épargné aucune dépense jeudi lors de la présentation officielle d'Eden Hazard à ses supporters au stade Santiago Bernabéu. Le capitaine des Diables Rouges a confié brièvement que son rêve d'enfant se réalisait.

"Hola a todos" (Bonjour à tous), a commencé en espagnol Eden Hazard. Il a ensuite a continué à s'exprimer en français. "Je vais parler français parce que mon espagnol n'est pas très bon aujourd'hui. J'ai hâte de commencer et de remporter beaucoup de titres avec le Real. C'était mon rêve d'enfant et maintenant je suis là. Je veux savourer de ce moment." "Nous sommes le Real Madrid et nous voulons toujours plus de titres", a déclaré le président Florentino Pérez. "Notre entraîneur Zidane aura une équipe magnifique la saison prochaine. J'ai voulu dire ceci depuis longtemps : Eden Hazard est un joueur du Real. J'aimerais aussi remercier Chelsea, qui a rendu possible ce rêve. Bienvenue au Real, bienvenue à la maison."

Pour les fans de Real, depuis le transfert, la question clé est la suivante : avec quel numéro Hazard jouera-t-il dans les mois à venir au Real ? Ces derniers jours, des photos sont sorties d'un magasin de fans à Dubaï avec un maillot Hazard numéro 7, mais Real n'a pas voulu le confirmer. L'attente générale est que Hazard aura bientôt le numéro 7. Cristiano Ronaldo a porté le 7 jusqu'à son départ pour la Juventus la saison dernière, mais depuis, Mariano Diaz a hérité du numéro. Il devra probablement renoncer à son numéro. Il y a aussi de bonnes chances qu'il quitte Real dans les semaines à venir. Il y a quelques jours, après plusieurs années de flirt mutuel, Hazard a quitté Chelsea pour le grand club de la capitale espagnole. Le Brainois de 28 ans a signé un contrat avec Real pour cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2024, pour un montant présumé pouvant atteindre 140 à 145 millions d'euros, bonus compris. Il devient ainsi le joueur de football belge le plus cher de l'histoire.