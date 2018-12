"Je rêve de réussir la bicyclette parfaite"

"Ces trois dernières années, j'ai joué en équipe B du Cercle Ladies, en division deux nationale. Jusqu'à cet été. Nous avons été reléguées en première provinciale et j'ai préféré rejoindre le club de Bredene, qui évolue dans la même division mais plus près de chez moi. Mon père assiste à tous les matches. Nous discutons ensemble la façon dont je vais fêter mes buts. Je suis attaquante : je reçois le ballon, je cours et je marque ( rires). Je m'appuie sur ma vitesse, même si ma taille me permet d'être aussi dangereuse de la tête. Au Cercle, j'ai marqué le but de la victoire d'un heading sur un corner. C'était merveilleux.

